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كهرباء الشمال تجمد الديون المستحقة وتعيد الخطوط المفصولة

الخميس 19 مارس 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء الشمال تجمد الديون المستحقة وتعيد الخطوط المفصولة


نابلس / سما /

أعلنت شركة توزيع كهرباء الشمال عن تجميد الديون والتسويات المستحقة على عداد مسبق الدفع لكافة المشتركين، ابتداء من الاحد القادم.

كما قررت عدم فصل الكهرباء عن أي مشترك بسبب عدم دفع الديون، وإرجاع الكهرباء لأي خط مفصول.

وأوضحت الشركة أن هذه القرارات تأتي تماشيا مع حالة الطوارئ للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأعلنت كذلك عن توسيع وزيادة نقاط الشحن في المحال التجارية بنابلس وجنين، لتصل إلى 120 نقطة.

وتقرر أن يكون دوام موظفي الشركة الاداريين من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، فيما يكون دوام الفنيين وفرق الطوارئ من الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر.

#كهرباء الشمال #التيار الكهربائي

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