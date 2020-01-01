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محافظ نابلس يحصر عملية جمع التبرعات بلجنة الطوارئ

الخميس 19 مارس 2020 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يحصر عملية جمع التبرعات بلجنة الطوارئ


نابلس / سما /

 قرر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع أي مخالفات تتعلق بجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت، وبأي وسيلة، أو الدعوة إليها بدون موافقة ومصادقة رسمية.

وأصدر اللواء رمضان تعليمات بأن يتم تنظيم عملية جمع التبرعات خلال فترة إعلان الطوارئ، من خلال لجنة الطوارئ التي يرأسها المحافظ فقط، ومن خلال اللجان الفرعية التابعة للجنة الطوارئ لتنظيم هذا الجهد، بالتعاون مع المديريات والمؤسسات المعنية، وهي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الضابطة الجمركية، ولجان الزكاة، والجمعيات الخيرية، والغرف التجارية، وجمعيات رجال وسيدات الاعمال.

وستتولى اللجان المشكلة حصر الاحتياجات والمواد اللازمة والقيام بالتدخلات المطلوبة إذا تطلب الأمر، ضمن أولويات واضحة تشمل المناطق والأماكن التي تراها لجنة الطوارئ مناسبة.

ودعا اللواء رمضان كافة الجهات المعنية للالتزام بالقرار وتنفيذه، مبينا أن من يخالف ذلك يكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#نابلس #طوارئ #كورونا

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