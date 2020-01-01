  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اّلية جديدة للعمل..الاونروا: اغلاق مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية امام مراجعينا بدء من الاحد

الخميس 19 مارس 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اّلية جديدة للعمل..الاونروا: اغلاق مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية امام مراجعينا بدء من الاحد


غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية بغزة ستبقى متاحة في حالات الحاجة الماسة ولكن بطرق يمكن أن تخدم كل من منتفعينا وموظفينا بشكل أكثر أمناً في الظروف الحالية.

وواضاف في تصريحات له "بشكل مؤقت سيتم إغلاق مكاتب الإغاثة والخدمات الإجتماعية أمام مراجعينا اعتبارًا من يوم الأحد ولن تنفذ أي من الزيارات منزلية ويُطلب تأجيل جميع الاستفسارات والمشكلات التي يمكنها الانتظار في الوقت الحالي".

وحول الالية الجديدة المتبعة  "بالنسبة لطلبات التسجيل ، يُطلب منك الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أولاً للتأكيد أنك تملك جميع الوثائق الصحيحة والمطلوبة عند زيارتك. لا يسمح بإصطحاب الأطفال أو حضور كبار السن أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي شخصيًاً".

وبين انه "سيتم وضع ملصقات في كل منطقة  تحتوي على أرقام للتواصل وللإبلاغ عن أي صعوبات أو مشاكل مع ما سبق يرجى الاتصال على 0592903283 ، لاتخاذ الإجراء المناسب".

الاستفسارات المتعلقة بأمور التسجيل عبر البريد الإلكتروني “GAZARSSP” G.RSSP@UNRWA.ORG

111
333

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس مساء اليوم..

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

رويترز: "في غزة المحاصرة.. شيء من التهكم نحو العالم المعزول بالكورونا"

الأخبار الرئيسية

غزة : الصحة تُخصص غرف للحجر الصحي للحوامل المشتبه بهن بـ"كورونا"

كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

ابو حسنه : الاونروا تقرر فتح مراكز توزيع مساعدات غذائية جديدة بغزة خشية من كورونا ..

الحكومة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رام الله ونابلس ليرتفع العدد لـ47

527653N

وفاة شاب متأثرًا بجروحه في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 21