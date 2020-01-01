اّلية جديدة للعمل..الاونروا: اغلاق مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية امام مراجعينا بدء من الاحد

غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ان خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية بغزة ستبقى متاحة في حالات الحاجة الماسة ولكن بطرق يمكن أن تخدم كل من منتفعينا وموظفينا بشكل أكثر أمناً في الظروف الحالية.

وواضاف في تصريحات له "بشكل مؤقت سيتم إغلاق مكاتب الإغاثة والخدمات الإجتماعية أمام مراجعينا اعتبارًا من يوم الأحد ولن تنفذ أي من الزيارات منزلية ويُطلب تأجيل جميع الاستفسارات والمشكلات التي يمكنها الانتظار في الوقت الحالي".

وحول الالية الجديدة المتبعة "بالنسبة لطلبات التسجيل ، يُطلب منك الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أولاً للتأكيد أنك تملك جميع الوثائق الصحيحة والمطلوبة عند زيارتك. لا يسمح بإصطحاب الأطفال أو حضور كبار السن أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي شخصيًاً".

وبين انه "سيتم وضع ملصقات في كل منطقة تحتوي على أرقام للتواصل وللإبلاغ عن أي صعوبات أو مشاكل مع ما سبق يرجى الاتصال على 0592903283 ، لاتخاذ الإجراء المناسب".

الاستفسارات المتعلقة بأمور التسجيل عبر البريد الإلكتروني “GAZARSSP” G.RSSP@UNRWA.ORG