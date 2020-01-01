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غزة : الصحة تُخصص غرف للحجر الصحي للحوامل المشتبه بهن بـ"كورونا"

الخميس 19 مارس 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : الصحة تُخصص غرف للحجر الصحي للحوامل المشتبه بهن بـ"كورونا"


غزة / سما/

أعلن رئيس قسم الولادة بالإدارة العامة للمستشفيات في غزة نعيم أيوب عن تخصيص غرف للحجر الصحي داخل مستشفيات الولادة للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" إلى حين تأكيد التشخيص، والتي تحتاج إلى رعاية ومتابعة صحية خاصة.

وأوضح أيوب في بيان وصل "سما" الخميس، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والسياسات التي وضعتها وزارته للحد من انتشار فيروس "كورونا" والمحافظة على سلامتها وجنينها، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالة حتى اللحظة في قطاع غزة.

وقال أن على السيدة الحامل الاهتمام بالنظافة الشخصية والتغذية السليمة التي تعتمد على الأغذية المدعمة بفيتامين ""C لتقوية الجهاز المناعي، وكذلك عدم الاختلاط مع الأفراد لفترات طويلة والابتعاد عن الأماكن المكتظة.

ودعا السيدات الحوامل إلى الالتزام بالموعد المحدد لها لزيارة الطبيب المعالج سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الأخرى أو مراكز الرعاية الأولية منعًا للاكتظاظ وضمان سلامتهن.

وقال أن الفيروس لا ينتقل إلى الجنين داخل رحم الأم، ولكن قد يكون معرض للإصابة وانتقال الأعراض للمولود وهو في حضن أمه إذا كانت مصابة أو إذا تم مخالطته بمصابين بأعراض فيروس "كورونا" مؤكدا أن المسنين والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة نتيجة ضعف مناعتهم.

#كورونا #غزة #فيروس #ولادة

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