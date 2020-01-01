الاحتلال يحكم على والد الشهيد "نعالوة" بالسجن 18 شهرا

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، بأن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكما بحق الأسير وليد نعالوة (والد الشهيد أشرف نعالوة) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بالسجن الفعلي لـ18 شهرا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.

ولفتت الهيئة إلى أنه كان من المفترض الافراج عن زوجة الأسير وليد نعالوة، والدة الشهيد أشرف الأسيرة وفاء مهداوي اليوم الخميس، لكن محكمة الاحتلال أجلت قرار الافراج بدعوى عدم احتساب إدارة السجون فترة "المنهلي" التي كانت تطبقها سابقا.