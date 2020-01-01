  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحكم على والد الشهيد "نعالوة" بالسجن 18 شهرا

الخميس 19 مارس 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على والد الشهيد "نعالوة" بالسجن 18 شهرا


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، بأن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكما بحق الأسير وليد نعالوة (والد الشهيد أشرف نعالوة) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بالسجن الفعلي لـ18 شهرا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.

ولفتت الهيئة إلى أنه كان من المفترض الافراج عن زوجة الأسير وليد نعالوة، والدة الشهيد أشرف الأسيرة وفاء مهداوي اليوم الخميس، لكن محكمة الاحتلال أجلت قرار الافراج بدعوى عدم احتساب إدارة السجون فترة "المنهلي" التي كانت تطبقها سابقا.

 
#أشرف نعالوة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس مساء اليوم..

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

رويترز: "في غزة المحاصرة.. شيء من التهكم نحو العالم المعزول بالكورونا"

الأخبار الرئيسية

اّلية جديدة للعمل..الاونروا: اغلاق مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية امام مراجعينا بدء من الاحد

غزة : الصحة تُخصص غرف للحجر الصحي للحوامل المشتبه بهن بـ"كورونا"

كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

ابو حسنه : الاونروا تقرر فتح مراكز توزيع مساعدات غذائية جديدة بغزة خشية من كورونا ..

الحكومة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رام الله ونابلس ليرتفع العدد لـ47