مليون دولار من البنك العربي لدعم جهود مواجهة "كورونا"

رام الله / سما /

انطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي، وضمن مسؤوليته المجتمعية في فلسطين في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية، قرر البنك العربي التبرع بمبلغ مليون دولار لدعم الجهود الرامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وللحيلولة دون توسع انتشاره في المحافظات الفلسطينية.

وثمن البنك العربي الجهود الرسمية المبذولة على مختلف المستويات من أجل تجاوز هذه الظروف، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وتخفيف الآثار المترتبة على هذه الجائحة العالمية