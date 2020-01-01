  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

مليون دولار من البنك العربي لدعم جهود مواجهة "كورونا"

الخميس 19 مارس 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مليون دولار من البنك العربي لدعم جهود مواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

انطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي، وضمن مسؤوليته المجتمعية في فلسطين في ضوء الظروف الاستثنائية الحالية، قرر البنك العربي التبرع بمبلغ مليون دولار لدعم الجهود الرامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وللحيلولة دون توسع انتشاره في المحافظات الفلسطينية.

وثمن البنك العربي الجهود الرسمية المبذولة على مختلف المستويات من أجل تجاوز هذه الظروف، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وتخفيف الآثار المترتبة على هذه الجائحة العالمية

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس مساء اليوم..

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

اسعار العملات مقابل الشيكل

قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد

وثيقة أميركية مسربة تكشف : كم شهرا سيستمر وباء كورونا ؟

رويترز: "في غزة المحاصرة.. شيء من التهكم نحو العالم المعزول بالكورونا"

الأخبار الرئيسية

اّلية جديدة للعمل..الاونروا: اغلاق مكاتب الاغاثة والخدمات الاجتماعية امام مراجعينا بدء من الاحد

غزة : الصحة تُخصص غرف للحجر الصحي للحوامل المشتبه بهن بـ"كورونا"

كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

ابو حسنه : الاونروا تقرر فتح مراكز توزيع مساعدات غذائية جديدة بغزة خشية من كورونا ..

الحكومة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رام الله ونابلس ليرتفع العدد لـ47