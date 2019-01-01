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طرق حماية طفلك من فيروس الكورونا

الخميس 19 مارس 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق حماية طفلك من فيروس الكورونا


وكالات / سما /

يعتبر فيروس كورونا من الأسباب الشائعة لنزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي. في نهاية عام 2019. بدأ نوع جديد من فيروس كورونا في إصابة الأشخاص بالمرض في الصين. قد تسمع الفيروس المسمى COVID - 19.  تم تشخيص بعض الحالات الأولى لدى أشخاص زاروا سوقاً لبيع المأكولات البحرية الحية والحيوانات، عندما تنتشر الفيروسات من الحيوانات إلى البشر.

التقى موقع «سيدتي» بالدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يكشف أسرار عن فيروس كورونا (COVID - 19) طرق حماية طفلك من فيروس الكورونا.

ما هي علامات وأعراض فيروس كورونا (COVID - 19)؟

يسبب الحمى، والسعال، ومشاكل في التنفس. الأعراض تشبه إلى حد ما أولئك الذين يعانون من نزلات البرد أو الإنفلونزا. قد يكون الفيروس أكثر خطورة في بعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا مرضى أو يعانون من مشاكل صحية.

كيف ينتشر فيروس كورونا (COVID - 19)؟

لا يزال الخبراء يبحثون في كيفية انتشاره بشكل عام، تنتشر فيروسات الإكليل من خلال قطيرات ترسل في الهواء عندما يسعل الناس أو يعطسون. عاش بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمرض COVID - 19  مع أشخاص آخرين يحملون الفيروس.

هل فيروس كورونا الجديد (COVID - 19) خطير على الأطفال؟

لا يزال الخبراء يدرسون الفيروس؛ لذلك ليس لدينا الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع حتى الآن. هناك عدد أقل بكثير من حالات الإصابة بالفيروس المُبلغ عنه لدى الأطفال. أصيب معظمهم بالعدوى من شخص عاش معهم أو من أحد أفراد الأسرة. يبدو أن الفيروس يسبب التهاباً أقل اعتدالاً لدى الأطفال منه في البالغين أو كبار السن.

اتصل بطبيبك إذا كان طفلك مريضاً وقد سافر إلى الصين أو إلى بلد آخر به الكثير من المصابين بفيروس كورونا (COVID - 19)، وكان على اتصال بشخص يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا (COVID - 19) خلال الـ14 يوماً الماضية.

في الوقت الحالي، تعد الحصبة والإنفلونزا مشكلة أكبر للأطفال مقارنة بـCOVID - 19.  تأكد من تطعيم طفلك ضد هذين. لم يفت الأوان للحصول على لقاح الإنفلونزا!

كيف يتم علاج فيروس كورونا (COVID - 19)؟

معظم الأشخاص المصابين بـCOVID - 19. بمن فيهم الأطفال، لا يعانون من مشاكل خطيرة. بعد زيارة الطبيب، يتحسن معظمهم مع الراحة والسوائل. الناس الذين يعانون من المرض عليهم الحصول على الرعاية في المستشفى مع المساعدة، السوائل، وغيرها من العلاجات.

كما هو الحال مع الفيروسات الأخرى، فإن أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك هي:

طرق حماية طفلك من فيروس الكورونا

علمه تجنب الاتصال مع الأشخاص المرضى.

نبه عليه بغسل اليد جيداً، لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون والماء أو استخدام منظف الأيدي مع الكحول بنسبة 60٪ على الأقل.

علم طفلك أن يحاول عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم، وخاصة إذا لم يغسل يده.

قم بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء التي يلمسها الأشخاص كثيراً.

لا يمكن للمضادات الحيوية علاج الفيروسات حتى لا تساعد في فيروس كورونا، لا تعمل أدوية الإنفلونزا إما لأن فيروس كورونا مختلف عن فيروس الإنفلونزا، وذلك لأن المضاد الحيوي يساعد في تقليل المناعة وفيروس كورونا يحتاج لرفع معدل المناعة لمقاومة المرض، وعلى الأم أن تحرص على إعطاء طفلها الكثير من الخضار والفاكهة لرفع معدل المناعة، والتنبيه على طفلها بعدم تناول وجبات جاهزة إلا للضرورة ويجب أن تصبح ساخنة تماماً، وعند وجود سلطة لا يقبل على تناولها خارج المنزل منعاً للعدوى، فالطعام الساخن يقتل الفيروس، ولكن البارد لا يقتل الفيروس عند ملامسة شخص مصاب بعدوى كورونا، كما يدرس الخبراء حول العالم فيروس كورونا الجديد (COVID - 19)  ويتتبعونه.

#فيروس كورونا #الطفل

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