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ما هي فصيلة الدم الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

الخميس 19 مارس 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي فصيلة الدم الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟


غزة / سما/

كشفت دراسة صينية معلومات جديدة عن فيروس كورونا ، والتي كانت أول من تعامل مع مرض COVID-19. ان الأشخاص من فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت نتائجه حاسمة أم لا رغم تاكيد الباحثين أن البيانات مصادق عليها.

وقد أجرى الدراسة باحثون صينيون وركزت على 2173 مصابا بفيروس COVID-19 من ثلاثة مستشفيات في ووهان وشنتشن. وقام الفريق بفحص توزيع فصائل الدم لدى السكان العاديين في كل منطقة ثم قارنوها مع عينة من مرضى الفيروس مرة أخرى في كل منطقة.

وكتب الباحثون: "أظهر تحليل البيانات أن فصيلة الدم" A "لديها خطر الإصابة بـ" كوفيد 19 "بشكل ملحوظ مقارنة بفصائل الدم الاخرى. ويقولون أن فصيلة الدم O اقل عرضة للاصابة بالأمراض المعدية مقارنة بفصائل الدم الاخرى. ومع ذلك قال الباحثون أنه على الرغم من أن النتائج كانت مهمة ، إلا أنها لم تكن حاسمة حتى الان.

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية تحتوي على عدد قليل من الباحثين ، إلا أنها تثير سؤالًا كبيرا - كيف يمكن لنوع الدم أن يغير كيفية تأثرنا ببعض الفيروسات. بالإضافة إلى ذلك ، هذه الدراسة هي مثال جيد على كيفية جمع معلومات جديدة حول الفيروس كل يوم.

#كورونا #فصيلة دم #الصين

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