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شيرين رضا.. أول فنانة مصرية تصاب بفيروس كورونا

الخميس 19 مارس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيرين رضا.. أول فنانة مصرية تصاب بفيروس كورونا


وكالات / سما /

أصيبت الفنانة المصرية شيرين رضا بفيروس كورونا، وهو ما أكدته التحاليل التي أجريت لها أثناء تصوير مسلسل “ليه لأ”، مما أدى لتوقف تصوير المسلسل.


تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم، ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وكان من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة أخرى تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثاني من الشهر الكريم.


ويعرض لشيرين رضا حاليا فيلم “رأس السنة” تأليف محمد حفظى وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، كما شاركت كضيفة شرف في فيلم “الفيل الأزرق 2” مع النجوم كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

#فنانة #مصر #شيرين رضا

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