كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

غزة / سما/

حملت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة وصحة أسرانا في السجون.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة: "نؤكد أن حياة وسلامة الأسرى هي خط أحمر، وعلى العدو الصهيوني الإفراج عن أسرى شعبنا كونه عاجز عن حمايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تقيهم من الأوبئة والأمراض، ونخص بالذكر كبار السن والمرضى والأطفال والنساء والأسرى الإداريين".

وأضاف أن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لتقدير الموقف والتشاور حول الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور الخطير الذي يمس صحة أسرانا.

وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بوجود 4 إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف أسرى سجن مجدو.

فيما أكد نادي الأسير أنه ووفق معلومات تأتي تباعًا منذ الصباح، بإصابة أربعة أسرى بفيروس كوفيد 19 (كورونا) في سجن (مجيدو) في أقسام 5 و6 و10، نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.