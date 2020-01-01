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لن تصدقوا ماذا فعلت عارضة أزياء لتتحدى كورونا!

الخميس 19 مارس 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن تصدقوا ماذا فعلت عارضة أزياء لتتحدى كورونا!


وكالات / سما /

صورت عارضة الأزياء الشهيرة، إيفا لويز، مقطع فيديو قصير، وهي تلعق المرحاض، واصفة نفسها بأنها تتحدى انتشار فيروس كورونا التاجي.

ورغم أن إيفا وصفت المقطع بأنه تحد منها لانتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أنه من الواضح أنها كانت تبحث عن الشهرة وزيادة عدد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع "express".

ويبدو أنه كان لإيفا ما أرادت، فحظي مقطع الفيديو خلال ساعات بحوالي 340 ألف مشاهدة، كما حقق مشاهدات كبيرة عبر "الانستغرام" و"التيك توك"، ونشرت العارضة بعد ذلك مقطع فيديو آخر توضح فيه أن الحل الأنسب لعلاج الفيروس هو تعاطي الكوكايين.

وجاء مقطع الفيديو الذي نشرته إيفا بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية، على خلفية تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، حيث أن الفيروس يواصل تفشيه في البلاد، ووصل عدد المصابين إلى حوالي 4600 إصابة، و85 حالة وفاة بسبب الفيروس.

#كورونا #فايروس كورونا #عارضة أزياء #مرحاض

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