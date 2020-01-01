كورونا: مصر تغلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا

القاهرة /وكالات/

قررت الحكومة المصرية اليوم الخميس غلق المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك حتى نهاية آذار/مارس الجاري.

يأتي هذا في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار منع انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الحكومة، على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات ومتاجر السلع الاستهلاكية (السوبر ماركت) سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها. كما لا يسري القرار على توصيل الطلبات للمنازل.

وقررت الحكومة ايضا إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31آذار/ مارس الجاري . أذاع ذلك التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم الخميس .