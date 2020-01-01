  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كورونا: مصر تغلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا

الخميس 19 مارس 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا: مصر تغلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي من السابعة مساء حتى السادسة صباحا


القاهرة /وكالات/

قررت الحكومة المصرية اليوم الخميس غلق المطاعم والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك حتى نهاية آذار/مارس الجاري. 

يأتي هذا في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة في إطار منع انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الحكومة، على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات ومتاجر السلع الاستهلاكية (السوبر ماركت) سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها. كما لا يسري القرار على توصيل الطلبات للمنازل.

وقررت الحكومة ايضا إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، حتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31آذار/ مارس الجاري . أذاع ذلك التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم الخميس .

#كورونا #مصر #المقاهي #نوادي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس مساء اليوم..

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!

اسعار العملات مقابل الشيكل

رويترز: "في غزة المحاصرة.. شيء من التهكم نحو العالم المعزول بالكورونا"

الليلة.. ترامب يعلن أنباء "هامة" من إدارة الدواء بشأن كورونا

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى

ابو حسنه : الاونروا تقرر فتح مراكز توزيع مساعدات غذائية جديدة بغزة خشية من كورونا ..

الحكومة : 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رام الله ونابلس ليرتفع العدد لـ47

527653N

وفاة شاب متأثرًا بجروحه في حريق النصيرات يرفع عدد الضحايا الى 21

مريض كورونا: إن "المرض مختلف جدا" عن الإنفلونزا ويكشف ردة فعل جسمه تجاهه!