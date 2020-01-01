هاتف ياباني جديد ينافس آبل وسامسونج

وكالات / سما /

تستعد شركة يابانية إطلاق هاتف ذكي جديد بتقنيات فريدة ينافس في تطوره هواتف آبل وسامسونج.

وسربت شركة "فوجيتسو" اليابانية معلومات تتعلق بالهاتف الجديد، وقالت إنه سيأتي بتقنيات متطورة تمنحه سرعة كبيرة في معالجة البيانات، وتمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

ومن المفترض أن يحصل الهاتف على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، شبيه بهياكل هواتف Mate 20 من هواوي.

وسيمنحه الأداء الممتاز معالج Snapdragon 865 الذي يعتبر من أفضل معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وشريحة موديم متطورة تساعد على تحميل البيانات بسرعة تصل إلى 3.4 غيغابايت في الثانية.

كما سيحصل هذا الجهاز على نظام تشغيل "أندرويد-10"، وتقنية وبلوتوث، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، ومستقبل لإشارات الراديو.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجوه.