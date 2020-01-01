فتح: اقتحام بيت لحم من قبل جيش الاحتلال في هذه الظروف يدل على العقلية اللاإنسانية

رام الله / سما /

استنكرت حركة "فتح" على لسان المتحدث باسمها حسين حمايل، دخول قوات الاحتلال إلى محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، خاصة أن هذا السلوك جاء بعد إعلان حظر التجول من قبل قوات الأمن في المحافظة حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيرس كورونا.

وأفاد حمايل بأن تكاملية العمل بين قطاعات شعبنا الفلسطيني لم يرق للاحتلال في ظل الرضا الشعبي الواسع عن أداء الحكومة والأجهزة الأمنية، خاصة أن الشارع الإسرائيلي أصبح يقارن الأداء المتميز للفلسطينيين بالأداء الإسرائيلي، خاصة في ظل التفاوت في الإمكانيات بين الجانبين، ما قاد جيش الاحتلال إلى التفكير الفاشي المعتاد من أجل ضرب أداء الأجهزة الأمنية في بيت لحم.

واستهجن حمايل وبشدة خروج بعض الصفحات المشبوهة التي تساوقت مع الاحتلال، وتطالب بإقالة قائد الأمن الوطني في بيت لحم ومدير الارتباط العسكرين مطالبا الكل الفلسطيني بضرورة الالتزام بقرارات القيادة في مستوياتها المختلفة دون الالتفات لبعض المشبوهين هنا أوهناك، وحذر وبشدة من التعامل مع أي معلومة من غير المصادر الرسمية.

وأشار حمايل إلى أن سلوك الاحتلال وأعوانه في محاولتهم للتغطية على الانجازات الفلسطينية التي أشادت فيها المؤسسات الدولية وشعوب العالم لن تمر على أبناء شعبنا.