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طوباس: تعقيم للمرافق العامة والشوارع والساحات

الخميس 19 مارس 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس / سما /

شرعت بلدية طوباس، بالتعاون مع حركة "فتح"، اليوم الخميس، بتعقيم الشوارع، والساحات، والمرافق العامة في مدينة طوباس؛ كإجراء احترازي من فيروس "كورونا".

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة: "إن حركة "فتح" كانت وما زالت في المقدمة، في كل المحطات الصعبة التي مر فيها أبناء شعبنا، وإننا في هذه الحملة نؤكد أننا على قدر المسؤولية في الاحتراز من فيروس "كورونا".

بدوره، لفت رئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق إلى أنه بتوجيهات من الرئيس وكافة الجهات المختصة، للتعامل مع حالة الطوارئ، انطلقت حملة التعقيم لتشمل كل الأماكن والشوارع والمرافق في المدينة، بهدف إبقاء المدينة نظيفة.

#تعقيم #طوباس #حركة فتح

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