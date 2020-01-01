خشية من كورونا ..ابو حسنه : الاونروا تقرر فتح مراكز توزيع مساعدات غذائية جديدة بغزة

غزة / سما/

قال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه انه "نظراً للظروف الراهنة وجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي ضربت معظم دول العالم، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وللحفاظ على صحة اللاجئين ومنعاُ للتجمعات و الاكتظاظ في مراكز الأونروا لتوزيع المساعدات الغذائية- المؤن- في قطاع غزة، ستقوم الأونروا بفتح نقاط توزيع جديدة مؤقتة في إثني عشر مدرسة موزعة في انحاء قطاع غزة".

واضاف ابو حسنه "تعمل الأونروا حالياً على تجهيز هذه المدارس بالمعدات اللوجستية والخدماتية اللازمة لتسهيل عملية التوزيع بالإضافة إلي تزويدها بكافة الطواقم المدربة من كتبة وعمال وحراس وباحثين إجتماعيين. لقد تم إتخاذ هذا الإجراء كخطوة إحترازية لحماية المستفيدين من المساعدات الغذائية و المراجعين والعامليين في مراكز التوزيع التي تقوم عليها الأونروا".

واكد" بأنه سيتم اتخاذ كافة تدابير الوقاية و السلامة من تعقيم كافة المدارس يومياً بعد الإنتهاء من عملية التوزيع كما ستقوم الأونروا بتعقيم هذه المدارس قبيل إستئناف الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض للحفاظ علي صحة طلابنا".

واكد أن نؤكد بأن هذه النقاط الجديدة ليست بديلا عن المراكز الرئيسية المنتشرة في قطاع غزة بل هو اجراء مؤقت لحين انتهاء الازمة الصحية العالمية الحالية.

وبين انه "سيتم الإعلان عن مواقع وأسماء هذه النقاط (المدارس) يوم الأحد القادم كما سيتم إرسال رسائل نصية عبر الجوال لكل المستفيدين من المساعدة الغذائية بكافة التفاصيل والوقت المحدد لكل عائلة لتسهيل عملية تلقيهم للمساعدة الغذائية".

واكد بأن هذا الإجراء إحترازياً لمنع أي تجمعات أو إزحام قد تؤدي إلي إنتشار محتمل للفيروس.