مصر تغلق المقاهي والنوادي والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس

القاهرة / وكالات /

قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إن "القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها".

كما أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى 30 مارس/ آذار الجاري.