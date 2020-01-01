الأوقاف تؤكد على استمرار تعليق صلوات الجمعة والجماعة

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب عن الاستمرار في تعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة بشكل مؤقت حتى زوال أسباب التعليق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وقال أبو الرب إن على الجميع الالتزام بهذا القرار الذي جاء بناءً على التقارير الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، وتفيد بسرعة انتشار الفيروس وتحوله إلى وباء عالمي، وسهولة انتشاره بين البشر، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه ولا يعلم أنه مصاب، وبالتالي ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه.

ودعا أبو الرب في تعميم وزع على المساجد، المصلين إلى المحافظة على أداء صلاة الجماعة في بيوتهم، وأن يكثرو من الدعاء إلى الله تعالى بصد الوباء ودفع البلاء.