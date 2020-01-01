نجم ليفربول يطالب بالتخلص من صلاح ويحدد بديله

وكالات / سما /

يرى دون هاتشيسون لاعب وسط إيفرتون وليفربول السابق أن على الليفر بيع النجم المصري الدولي محمد صلاح واستبداله بالنجم الإنجليزي الواعد جادون سانشو في هذا الصيف.

قدم محمد صلاح موسماً جديداً قوياً مع النادي الإحمر، حيث أحرز 20 هدف في كل البطولات هذا الموسم وأكد قيمته على ملعب الآنفيلد مجدداً.

لكن يبدو أن ما يقدمه نجم الفراعنة مازال غير مقنعاً بالنسبة لهاتشيسون، والذي يرى أن على حامل لقب دوري أبطال أوروبا أن يستقطب سانشو من نادي بوروسيا دورتموند.

وسلط هوتشيسون في حديثه لشبكة ESPN على نقاط الضعف لمحمد صلاح : “لا يستطيع تمرير الكرة في الأماكن الضيقة من الملعب ويفضل الاحتفاظ بالكرة ومحاولة اختراق منطقة المنافس بها مهما كان موقفه..وأعتقد أن يورجين كلوب بذل مجهوداً كبيراً لتطويره”.

استطرد لاعب الليفر السابق انتقاده لنجم منتخب مصر بقوله : “هناك بعض الأمور الأساسية الذي لا يفعلها بشكلٍ جيد ولكنه مع ذلك ما زال يسجل كثير من الأهداف للفريق في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا..لكن أعتقد إذا كان على الليفر أن يبيع أحد نجومه فليكن هو محمد صلاح، ثم شراء لاعب مثل سانشو”.

مع ذلك فإن أرقام محمد صلاح المثيرة الإعجاب تبدو كافية للرد على تلك الانتقادات من اللاعب الاسكتلندي السابق، حيث سجل صلاح صاحب الـ27 عاماً 91 هدفاً في 144 مع الريدز وهي إحصائية مذهلة للاعب لا يتواجد دائماً في مركز رأس الحربة.