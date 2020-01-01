قرار مفاجئ من نيمار بسبب فيروس كورونا

وكالات / سما /

اتخذ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي القرار بمغادرة الأراضي الفرنسية والعودة لبلده البرازيلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في فرنسا.

و أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية مساء الأربعاء بأن نيمار قرر السفر إلى البرازيل للبقاء بالقرب من عائلته وأصدقائه لحماية نفسه من الفيروس المنتشر في الأراضي الأوروبية بشكل أكبر في الفترة الحالية.

و أكدت شبكة ESPN أيضاً أن مدافع باريس تياجو سيلفا سيسافر مع نيمار إلى البرازيلي بعدما منح النادي الفرنسي الموافقة للاعبيه الذين يرغبون في الرحيل عن العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية بالمغادرة.

في الجهة المقابلة لم يسر البرازيلي ماركينيوس على نفس خطى نيمار و تياجو سيلفا وقرر اللاعب البقاء في العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الجاري.

يأتي ذلك بعدما أعلن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا إجراءات وقائية ضد انتشار الفيروس في البلاد مساء الاثنين الماضي وطالب الشعب بالبقاء في المنزل معتبراً أن ما يحدث هو حرب مع وباء كورونا.