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فلورتينو بيريز يريد ضم مبابي وهاري كين معاً

الخميس 19 مارس 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلورتينو بيريز يريد ضم مبابي وهاري كين معاً


وكالات / سما /

يحلم فلورتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بإحداث ثورة كبرى في الميركاتو المقبل بنهاية الموسم الجاري، وضم الثنائي، هاري كين مهاجم توتنهام، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويدرك ريال مدريد الجنون الذي وصل إليه سوق الانتقالات والأسعار الخيالية، لذا لجأ إلى استقطاب المواهب الشابة، ومن هنا نشأ سيرجيو راموس وفاران ومارسيلو، من بين آخرين.

أشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن فلورتينو بيريز يعلم تماماً قلق مشجعي ريال مدريد، وبدأ بضم إيدين هازارد وأنهى سلسلة 6-7 مواسم دون التوقيع مع لاعب كبير، منذ ضم جاريث بيل من صفوف توتنهام. والآن يبحث النادي عن تحديات جديدة لمرافقة هازارد، الذي لم يحالفه الحظ بسبب الإصابات.

وأكدت مصادر قريبة جداً من النادي للصحيفة الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد يفكر في ضم مبابي وهاري كين معاً، لتأمين مستقبل النادي.

ويمكن لمبابي وكين أن يحيطا بالشباب فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس ولوكا يوفيتش وكوبو وأسينسيو وإبراهيم دياز وغيرهم من المواهب الموجودين حالياً.

وسيصبح مبابي النجم الذي يحتاجه ريال مدريد كثيراً منذ رحيل كريستيانو رونالدو، بينما سيكون هاري كين الذي يبلغ من العمر 26 عاماً ولا يزال لديه الكثير ليقدمه ويبدو أنه الخليفة المثالي لكريم بنزيما.

#ريال مدريد #فلورتينو بيريز #هاري كين #كيليان مبابي

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