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يوفنتوس يخطط لضم لاعب الريال السابق

الخميس 19 مارس 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يخطط لضم لاعب الريال السابق


وكالات / سما /

وضع نادي يوفنتوس لاعبا جديدا من صفوف نظيره ميلان، ضمن قائمة اهتماماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن القيمة السوقية للفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان، تضاعفت هذا الموسم، بفضل تألقه, ما جعله على رادار العديد من الأندية, في مقدمتهم يوفنتوس.

وأوضحت "لا غازيتا ديلو سبورت", أن ميلان مستعد للتخلي عن اللاعب, حال تقدم "اليوفي" يعرض يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

يشار إلى أن هيرنانديز انتقل من ريال مدريد إلى صفوف ميلان خلال الصيف الماضي مقابل مبلغ 20 مليون يورو.

#ثيو هيرنانديز #يوفنتوس #ريال مدريد

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