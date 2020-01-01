يوفنتوس يخطط لضم لاعب الريال السابق

وكالات / سما /

وضع نادي يوفنتوس لاعبا جديدا من صفوف نظيره ميلان، ضمن قائمة اهتماماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن القيمة السوقية للفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان، تضاعفت هذا الموسم، بفضل تألقه, ما جعله على رادار العديد من الأندية, في مقدمتهم يوفنتوس.

وأوضحت "لا غازيتا ديلو سبورت", أن ميلان مستعد للتخلي عن اللاعب, حال تقدم "اليوفي" يعرض يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.

يشار إلى أن هيرنانديز انتقل من ريال مدريد إلى صفوف ميلان خلال الصيف الماضي مقابل مبلغ 20 مليون يورو.