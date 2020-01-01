صحيفة إسبانية: ميسي يتأهب لمغادرة برشلونة

وكالات / سما /

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، بات مستعدا للرحيل عن "البلاوغرانا" مع نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "El Confidental"، فإن الدولي الأرجنتيني، ليس سعيدا في الفريق الكتالوني، وغير راض عن الوضع الحالي، لا سيما بعد قرار إدارة الفريق، إقالة المدرب أرنستو فالفيردي مطلع الموسم الحالي، والذي كانت تربطه علاقة جيدة جدا بميسي.

ووفقا للمصدر، فإن "البرغوث" ينوي استغلال بند في عقده من أجل الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة، هي الخيار والسبيل الوحيد لبقاء ميسي في "كامب نو".

ويرتبط ميسي مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف العام 2021 لكنه يتضمن بندا يسمح للأرجنتيني بالرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وأحرز ميسي البالغ 32 عاما، 24 هدفا وصنع 16 هدفا آخر لزملائه في 31 مباراة خاضها مع "البارسا" في جميع المسابقات هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، قررت في الـ12 من الشهر الجاري، تعليق كل مباريات "الليغا" لمدة أسبوعين على الأقل في ظل تفشي كورونا.