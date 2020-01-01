الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من الضفة.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، كلا من: يزن يوسف البلعاوي (19 عاما)، ورامز اللحام (22 عاما)، ومصطفى عطية الحسنات (22 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أيهم عبد الله أبو صلاح، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة عرابة جنوب غرب جنين .

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن محمد عبد الحي محمود أبو داوود (19 عاما)، بعد أن اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خليل مجدي أبو سمرة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.