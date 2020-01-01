الاحتلال يهدم مسكنين وحظيرة أغنام في السواحرة

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين وحظيرة أغنام في برية بلدة السواحرة الشرقية، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة برية السواحرة، وهدمت مسكنا قديما، وحظيرة اغنام تعود للمواطن علي سليم زحايقة.

وأضافت المصادر ، ان قوات الاحتلال جرفت بركسا سكنيا يعود للمواطن حسن محمد هذالين في المنطقة ذاتها، ودمرت ارضية بناء تم هدمه في 11 من تشرين الثاني من العام الماضي يعود للمواطن محمد عمر عبد القادر.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر ، إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال هذه الاجراءات توسيع المستوطنات المحيطة وضم الاراضي الفلسطينية الخالية في منطقة شمال البحر الميت على حساب المواطنين.