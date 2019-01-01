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النوم في العسل ،، أشرف صالح

الخميس 19 مارس 2020 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النوم في العسل ،، أشرف صالح


كتب الروائي والسيناريست وحيد حامد للسينما المصرية رواية إفترض فيها وجود وباء سريع الإنتشارفي مصر , وهذا الوباء بحسب الرواية يقضي على الغريزة الجنسية عند الرجال , وإستعرض الكاتب في الرواية حياة المصريين في ظل الإنتشار السريع لهذا الوباء , مما يعني أن يتوقف النسل تلقائياً , ويعني أيضاً إنتشار الجريمة والإنتحار نتيجة الخروج عن الوعي وعن المألوف , وكل هذا بالطبع يؤدي  الى نهاية الحياة وإنقراض السكان في مصر تدريجياُ بحسب الرواية , ومن خلال الرواية والتي تجسدت في فيلم "النوم في العسل" للفنان عادل إمام ,  دار الصراع بين ثلاث أقطاب رئيسية في المجتمع المصري , وهما "الشعب ورجال السياسة ورجال الدين"  فالشعب فقد عقله نتيجة فقدان مزاجه وأصبح يرتكب الجريمة , وينتحر , ويؤمن بالدجل والشعوذة... ورجال الدين إعتبروا هذا الوباء هو عقاب رباني نتيجة الفسق والفجور والعصيان... أما رجال السياسة فإعتبروا أن هذا الوباء جاء لمصلحتهم , حيث أنه يقضي على النسل في مصر , ويعفي الحكومة من أعباء المسكن والمأكل والمشرب...إلخ .

جسد الفنان عادل إمام دور رئيس مباحث القاهرة في فيلم النوم في العسل , وكان ينتقد سلوك رجال السياسة وسلوك الشعب أيضاً , فحين ذهب ليلقي القبض على أحد المشعوذين في الأحياء الشعبية , وينصح الناس أن لا يسمعوا كلامه لأنه نصاب محترف ويبيعهم الأوهام , وقفوا الناس في صف المشعوذ , وقاموا بحماية المشعوذ من رئيس المباحث , وقالوا لرئيس المباحث أن الحكومة لا تريد لنا كشعب أن نستمتع في حياتنا وننجب الأطفال , وحين ذهب رئيس المباحث لوزير الداخلية ونقل له ما حدث بينه وبين الناس وهو متعاطف معهم ,  قال له الوزير أن شغل المباحث لا يناسبك , فإختار مكان آخر تعمل به... حينها علم رئيس المباحث "عادل إمام" أن الحكومة بالفعل هي المستفيدة من هذا الوباء , وقرر الإستقالة من الحكومة والإنضمام الى الشعب , وإنتهى الفيلم على مشهد الصراع بين الحكومة وبين الشعب .

أصبحت رواية وحيد حامد الإفتراضية "النوم في العسل" حقيقة في هذه الأيام , فإن وباء كورونا أصاب الجهاز التنفسي عند الناس في دول كثيرة ,  ولكنه والحمد لله ليس وباء قاتل كما يظن البعض , وليس منتشر بسرعة البرق كما يظن البعض , فهناك حالات كثيرة نجت منه , وهناك بوادر شفاء كثيرة , بالإضافة الى أن عدد المصابين بوباء كورونا ليس عدداً قياسياً نسبة لعدد سكان الدول المصابة , وأيضاً نسبة للمدة الزمنية الذي إنتشر فيها الوباء , وهي في أواخر عام 2019 م , فنسبة الإصابات في هذه المدة الزمنية لا تعني أن الوباء سريع الإنتشار كما يهول ويروج البعض  .

رغم أنني مطمئن وبفضل الله بأن هذا الوباء "كورونا" هو آية من آيات الله , وإختبار للبشر لعلهم يعتبرون , وأنه سيزول بأمر الله , إلا أنني أخشى أن يحدث مع الشعب ورجال السياسة كما حدث في فيلم النوم في العسل , وخاصة أن أمريكيا والصين إستغلوا هذا الوباء كأدات لصراعاتهم السياسية , حين إتهمت الصين أمريكيا بأنها هي من نشرت وباء كورونا كضربة لإقتصاد الصين , وفي المقابل إتهمت أمريكيا الصين نفس الإتهام , وهااااالم جرااااا... وأخشى أيضاً أن تبقى الشعوب وخاصة الشعوب العربية  والمسلمة نائمة في العسل , وأن لا تراجع حساباتها , وتختبر قوة إيمانها , وأن تتعامل مع هذا الوباء من باب أنه آية وقدر وإختبار , وأن تستفيق من غفوات الماضي .

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