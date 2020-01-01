نتنياهو يهاجم الفلسطينيين بالداخل ليلًا ويشيد بهم صباحًا

القدس المحتلة / سما /

يظهر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، في مواقف غير متزنة في الآونة الأخيرة، وخاصةً فيما يتعلق بهجومه ضد من يصفهم "العرب في إسرائيل"، في إشارة لفلسطينيي الداخل.

وهاجم نتنياهو الليلة الماضية قادة القائمة العربية المشتركة وأعضاءها ومن انتخبهم للكنيست الإسرائيلي، ووصفهم بأنهم "مجموعة من الإرهابيين".

وجاء ذلك الهجوم على خلفية تمسّك حزب أزرق - أبيض، بدعم القائمة المشتركة له لتشكيل الحكومة المقبلة والتوصية بزعيم الحزب بيني غانتس لرئاستها.

وفي هذا الصباح، أشاد نتنياهو بفلسطينيي الداخل، عبر صفحته في تويتر. وكتب بالعبرية والعربية، "التقيت أطباء عرب كبار وأشدت بجهودهم لتوعية المواطنين العرب حول خطورة الكورونا. شددت على أن الوباء قد يضر بالجميع وطلبت من المواطنين العرب الامتثال لتعليمات وزارة الصحة التي تحميهم من الإصابة بالفيروس وتنقذ حياتهم وحياة أحبائهم".

وأضاف "سننتصر على الكورونا معًا".

ووفقًا لصحيفة هآرتس، فإن عددًا كبيرًا من الأطباء الفلسطينيين من سكان الداخل، يعملون مع الطواقم الطبية الإسرائيلية لمواجهة هذا الخطر مشيرةً إلى أن كبار الأطباء في إسرائيل هم من الفلسطينيين.

وأشادت الصحيفة بجهود أولئك الأطباء رغم محاولات تجاهلهم من قبل عدة جهات حكومية إسرائيلية.