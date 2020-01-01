باحثون إسرائيليون يطورون طريقة لتشخيص كورونا

القدس المحتلة / سما /

طور باحثون إسرائيليون طريقة متقدمة لإجراء فحوصات فيروس كورونا لعشرات الأشخاص في نفس الوقت، بحسب معهد التخنيون.

وقال المعهد في بيان إن الطريقة الجديدة سيتم فيها إجراء الاختبارات على عشرات الأشخاص في وقت واحد، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم يوميًا.

وأوضح أن من شأن هذه الطريقة أن تزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يتم اختبارهم، وتشخيص المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، قبل أن تصيب أشخاصاً آخرين.

ووفقاً للمعهد، فإنه "يتم تشخيص الفيروس التاجي حاليًا باستخدام طريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل، والتي تكشف عن تسلسل وراثي فريد من نوع الفيروس في عينة مأخوذة من المريض".

وقال الباحثون في البيان إنه سيتم تطبيق الاختبار الجزيئي على عينات مشتركة مأخوذة من 32 أو 64 مريضًا.

وأشاروا إلى أنه في حالات نادرة فقط حين يتم العثور على عينة إيجابية، سيتم إجراء فردي لكل عينة من العينات المحددة.