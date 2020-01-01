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للمرة الأولى..مدينة ووهان لا تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19 مارس 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الأولى..مدينة ووهان لا تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا


وكالات

لم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى فيما ارتفع عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج ارتفاعا قياسيا ومعظمها في العاصمة بكين.

وكل الإصابات الجديدة على البر الرئيسي الصيني هي حالات واردة مما يضع مزيدا من الضغوط على السلطات لفحص المسافرين في مراكز السفر المهمة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي الصيني سجل 34 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 13 إصابة في اليوم السابق.

وسُجلت 21 من بين 34 حالة إصابة واردة في العاصمة بكين مما يمثل رقما قياسيا للعاصمة الصينية.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الخميس أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80928 حالة. وارتفع عدد وفيات التفشي على البر الرئيسي إلى 3245 حتى نهاية يوم الأربعاء بزيادة ثماني حالات وفاة عن اليوم السابق.

#الصين #فيروس كورونا

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