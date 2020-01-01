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المقدسيون يؤدون صلاة الفجر عى باب حطة

الخميس 19 مارس 2020 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر عى باب حطة


القدس المحتلة / سما /

أدى مقدسيون صلاة الفجر على باب حطة _أحد أبواب المسجد الاقصى _، بعد رفضهم تسليم هوياتهم لتهديدهم بفرض غرامات مالية في حال التجمع داخل الأقصى.

وأوضح المصلون انهم صلوا على باب الاقصى من الجهة الخارجية رغم محاولة قوات الاحتلال دفعهم ومنعهم من الصلاة في المكان.

وأضاف المصلون ان الشرطة طالبت المصلين بتسليم هوياتهم على الباب وفي حال مخالفتهم لقرارات وتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية للوقاية من فيروس كورونا، سيتم فرض غرامات مالية عليهم في حال التجمع والصلاة قرب بعض داخل الأقصى، فرفض بعضهم الدخول.

فيما ادى العشرات من المصلين صلاة الفجر في الاقصى.

#القدس #صلاة #الاقصى

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