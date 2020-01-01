حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين

رام الله / سما /

يبدو أن بداية فصل الربيع في فلسطين يوم الجمعة ستبدأ مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتأثر فلسطين والمنطقة بكتلة هوائية من أصل قطبي، ستترافق مع منخفض جوي سيؤثر على فلسطين ويؤدي لتساقط الأمطار وزخات البرد وهبوب الرياح في المناطق الفلسطينية التي ستشهد بعضها تدني درجات الحرارة عن3 مئوية.

وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، ستكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً إلى باردة نهاراً، وباردة بشكل واضح ليلاً، مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الجمعة تتأثر فلسطين بكتلة هوائية قطبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بزخات من البرد فوق معظم المناطق، مع اشتدادها خلال ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم السبت من المتوقع أن يستمر تأثر فلسطين بالكتلة الهوائية القطبية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وربما تشهد بعض القمم الجبلية العالية تساقط زخات خفيفة من الثلج الذائب وغير المتراكم، وخلال ساعات الليل ينتهي تأثير المنخفض الجوي، ويكون الطقس شديد البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.