  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين

الخميس 19 مارس 2020 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء قطبية وأمطار تضرب فلسطين


رام الله / سما /

 يبدو أن بداية فصل الربيع في فلسطين يوم الجمعة ستبدأ مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتأثر فلسطين والمنطقة بكتلة هوائية من أصل قطبي، ستترافق مع منخفض جوي سيؤثر على فلسطين ويؤدي لتساقط الأمطار وزخات البرد وهبوب الرياح في المناطق الفلسطينية التي ستشهد بعضها تدني درجات الحرارة عن3 مئوية.
وبحسب الراصد الجوي داود الطروة، ستكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً إلى باردة نهاراً، وباردة بشكل واضح ليلاً، مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم الجمعة تتأثر فلسطين بكتلة هوائية قطبية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بزخات من البرد فوق معظم المناطق، مع اشتدادها خلال ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم السبت من المتوقع أن يستمر تأثر فلسطين بالكتلة الهوائية القطبية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وربما تشهد بعض القمم الجبلية العالية تساقط زخات خفيفة من الثلج الذائب وغير المتراكم، وخلال ساعات الليل ينتهي تأثير المنخفض الجوي، ويكون الطقس شديد البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأكثر قراءة اليوم

شركة "سانوفي" الفرنسية تعلن عن اكشتاف علاج لـفيروس " كورونا"

خبير إسرائيلي : محظور علينا اجتياح غزة خشية على جنودنا

بالتفاصيل .. تطور أعراض كورونا يوم بيوم ومتى تظهر لدى معظم المرضى!

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد

وفاة القائد الوطني الكبير "الطيب عبد الرحيم"

رويترز: "في غزة المحاصرة.. شيء من التهكم نحو العالم المعزول بالكورونا"

الأخبار الرئيسية

"وثائق حصرية".. صحفي أميركي يكشف أسباب صعود وانهيار الرواية الموالية لإسرائيل في الشارع الأميركي

هنية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس مساء اليوم..

كورونا

تقديرات جيش الاحتلال: أزمة كورونا ستستمر لأشهر طويلة في إسرائيل قد تصل لعام كامل..

رئيس الوزراء: منع التجول في بيت لحم و إجراءات جديدة لمواجهة "كورونا" المستجد

القوى

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تُصدر بياناً مهما بشأن التصدي لفيروس كورونا المستجد