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الشرطة تغلق ناديا رياضيا وتلقي القبض على صاحبه في جنين

الأربعاء 18 مارس 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق ناديا رياضيا وتلقي القبض على صاحبه في جنين


جنين / سما /

- أغلقت الشرطة، اليوم الأربعاء، ناديا رياضيا، وألقت القبض على صاحبه في جنين.

وأفاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، بأن معلومات ورودت للشرطة حول قيام صاحب نادي رياضي في جنين بمخالفة التعليمات الصادرة بظل حالة الطوارئ بضرورة إغلاق النوادي الرياضية والمقاهي وأي مكان يمكن أن يتجمع المواطنين فيه، بظل الاجراءات المتبعة لمحاربة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأضاف أن قوة من مركز شرطة المدينة في شرطة المحافظة والقوة الأمنية المشتركة في المحافظة، توجهت إلى مكان النادي وقامت باغلاقه.

وأكد ارزيقات أنه تم القبض على صاحبه وتوقيفه لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

#الشرطة #اغلاق #نادي رياضي #كورونا #جنين

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