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تعيين فيليب لازاريني من سويسرا مفوضًا عامًا جديدًا لـلأونــــروا

الأربعاء 18 مارس 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين فيليب لازاريني من سويسرا مفوضًا عامًا جديدًا لـلأونــــروا


نيويورك /سما/

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، بعد مشاورات مع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الـلاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونــــروا) ، عن تعيين فيليب لازاريني من سويسرا مفوضًا عامًا جديدًا لـلوكالة.  

وأعرب الأمين العام عن تقديره وامتنانه لكريستيان سوندرز الذي سيواصل العمل كمفوض عام بالنيابة حتى يتولى فيليب لازاريني هذا المنصب. حسب بيان صدر عن وكالة الأمم المتحدة.

وأضاف البيان "يجلب فيليب لازاريني إلى المنصب أكثر من ثلاثين عاماً من الخبرة في مجال المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع وما بعد النزاع في الأمم المتحدة ، ولجنة الصليب الأحمر الدولية والقطاع الخاص."

وحسب البيان: منذ عام ٢٠١٥ ، شغل فيليب لازاريني منصب نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للبنان في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL). وقبل هذا المنصب ، كان نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للصومال (٢٠١٣-٢٠١٥).

انضم فيليب لازاريني إلى الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٣ وخدم المنظمة بمختلف القدرات ، بما في ذلك نائب المدير ، شعبة التنسيق والاستجابة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال وأنغولا وكمنسق منطقة لمكتب أوتشا في العراق. قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة ، عمل كرئيس للتسويق في الاتحاد Bancaire Privée في جنيف ، وعمل لمدة عشر سنوات مع اللجنة الدولية بصفته نائب رئيس الاتصالات ورئيس بعثة اللجنة الدولية في رواندا وأنغولا وسراييفو وبصفته باللجنة الدولية للصليب الأحمر مندوب في جنوب السودان والأردن وغزة وبيروت.

تخرج فيليب لازاريني بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوشاتيل ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لوزان. إنه متزوج ولديه أربعة أطفال.

#الاونروا #فيليب لازاريني #الامم المتحدة #أنطونيو غوتيريس #كريستيان سوندرز

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