جبهة التحرير تنعى القائد الوطني الطيب عبد الرحيم

رام الله / سما /

أرسل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل ابويوسف برقية تعزية إلى الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنه المركزية والمجلس الثوري وكوادر وأعضاء حركة "فتح"، باستشهاد القائد الوطني الكبير الطيب عبد الرحيم.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الخسارة الفادحة بفقدان هذه القامة الوطنيه الكبيرة هي خساره لكل أبناء شعبنا المناضل، وفصائل العمل الوطني جميعا، حيث عرفناه منذ انطلاقة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة مجسدا التمسك بالثوابت الوطنيه التي شكلت اجماعا وطنيا لمنظمة التحرير، حيث تقلد الشهيد المسؤولية في إطار المجلس المركزي.

وأكدت أن الوفاء للطيب عبد الرحيم الذي ربطتنا به علاقات أخوية هو التمسك بالقيم والمثل التي قضى الطيب والشهداء الأبرار في سبيل تحقيقها، وهو المدافع الصلب عن القرار الوطني المستقل وعن وحدة شعبنا واستمرار مقاومته حتى إنهاء الاحتلال، وضمان حق عودة اللجئين وتقرير المصير وإقامة الدوله الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.