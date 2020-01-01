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الصحة بغزة: 787 مواطناً بالحجر الصحي ووفر لمئة منهم أماكن خاصة

الأربعاء 18 مارس 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 787 مواطناً بالحجر الصحي ووفر لمئة منهم أماكن خاصة


غزة / سما /

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، بأن عدد المتواجدين في مراكز الحجر الصحي 787 حالة منهم 100 حالة مرضية تم توفير لهم أماكن خاصة.

وقال القدرة: "تم تجهيز ألف غرفة للحجر الصحي من إحدى الفصائل الفلسطينية وتجهيز فندق الكومودور، وتم وضع العائدين إلى قطاع غزة ولهم ظروف مرضية مختلفة في فندق الكومودور غرب غزة ومركزي مسقط الصحيين". وفق قناة (الاقصى).

وأضاف: "ما يتوفر في قطاع غزة من إمكانيات صحية يتناسب مع الصدمة الأولى لكورونا إذا تم تسجيل حالات سيتم استيعابها، لدينا سيناريوهات حال ظهرت إصابات في غزة للأماكن التي يمكن أن يوضع فيها المصابين كدفعة أولى وهي معبر رفح وإذا ازداد العدد سيتم توفير مشفى".

وتابع: "2700 حالة في الحجر المنزلي لا زالت أوضاعهم الصحية مسيطر عليها ولا يوجد أي إصابة أو أعراض للإصابة من كورونا".
 

#الصحة بغزة #اشرف القدرة #كورونا #الحجر الصحي #قطاع غزة

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