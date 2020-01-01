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الداخلية بغزة: مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة يحظر مغادرتها أو الدخول إليها

الأربعاء 18 مارس 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة يحظر مغادرتها أو الدخول إليها


غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني اعتبار مراكز الحجر الصحي الاحترازي في جميع المحافظات مناطق مُغلقة، يُحظر مغادرتها أو الدخول إليها والاقتراب منها. 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي اليوم الأربعاء: "لم يستقبل معبر رفح البري أية مسافرين اليوم الأربعاء، في حين بلغ إجمالي الوصول خلال أمس والليلة الماضية 349 مواطناً، تم إحالتهم للحجر الصحي الإجباري"

وأشار البزم إلى وصول 89 مواطناً عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع اليوم الأربعاء، تم إحالتهم أيضاً للحجر الإجباري، حيث بلغ عدد القادمين عبر الحاجز منذ أمس 131 مواطناً.

#داخلية غزة #كورونا #الحجر الصحي #غزة #اياد البزم #قطاع غزة #معبر رفح

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