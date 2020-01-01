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"الطوارئ العليا" في نابلس تُسلم مركز الحجر الصحي لوزارة الصحة

الأربعاء 18 مارس 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الطوارئ العليا" في نابلس تُسلم مركز الحجر الصحي لوزارة الصحة


نابلس / سما /

سلمت لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس، اليوم الاربعاء، مركز الحجر الصحي في المدينة لوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد الانتهاء الكامل من تجهيزه لاستقبال أي حالة قد تحول للحجر الصحي اذا تبينت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، خلال اجراءات التسليم، إن لجنة الطوارئ عملت طوال الفترة الماضية على تحضير هذا المركز الصحي على تحضير مركز للحجر الصحي في مدينة نابلس يلبي احتياجات المصابين ضمن الاجراءات والتعليمات الصحية التي وضعتنا وزارة الصحة الفىسطينية.

وشكرت الاتيرة كافة الجهود التي واصلت الليل بالنهار لتجهيز المركز وإنهائه في الوقت المناسب.

تجهيز مستشفى الخدمات العسكرية كمركز للعلاج

وفي سياق ذي صلة، تعمل لجنة الطوارئ العليا في المحافظة وبتوجيهات من المحافظ اللواء ابراهيم رمضان على تجهيز مستشفى الخدمات العسكرية ليكون مركزاً للعلاج من فيروس كورونا في حال احتاج المصاب للعلاج.

واطلعت الأتيرة على إجراءات تجهيز المستشفى الذي من المفترض أن يكون جاهزاً خلال أيام.

#نابلس #كورونا #الحجر الصحي #الصحة

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