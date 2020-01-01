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حملة تعقيم واسعة في مباني النيابة والمحكمة بنابلس

الأربعاء 18 مارس 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة تعقيم واسعة في مباني النيابة والمحكمة بنابلس


نابلس / سما /

 نفذت الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة تعقيم واسعة شملت مكاتب النيابة العامة ومبنى المحكمة وقاعات انتظار المحامين والمراجعين في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقــات العامــة والإعلام في الشرطـة أن ادارة العلاقات العامة والاعلام والمركز المتنقل وشرطة الحراسات هم من قاموا بحملة التعقيم.

وأضافت أنه تم اللقاء بالمواطنين أثناء حملة التعقيم وتوعيتهم حول ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة العامة والنظافة من أجل سلامتهم، كما تم توزيع نشرات تتضمن إرشادات وتعليمات وقائية واحترازية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس والطرق الواجب إتباعها في حالات الاشتباه بالإصابة.

وأكدت الشرطة أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم والحد بقدر المستطاع من إمكانية انتشار فيروس كورونا أو الإصابة به أو تفشيه في المحافظة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

#الشرطة #حملة تعقيم #نابلس

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