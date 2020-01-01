إيقاف فحوصات السياقة العملية اعتباراً من الإثنين المقبل

رام الله / سما /

قرر وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، مساء اليوم الأربعاء، إيقاف كافة فحوصات السياقة العملية اعتباراً من يوم الاثنين المقبل (23 /3/ 2020)، وحتى انتهاء حالة الطوارئ.

وأشار سالم في بيان صحافي إلى أن القرار جاء "التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، واستناداً للإجراءات الحكومية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كوفيد١٩، وبعد الاتفاق مع النقابات، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وللمصلحة العامة ولاحقاً للقرارات السابقة".

وقال سالم: نأمل من مدارس ومعاهد تدريب السياقة العمل على وقف كافة أشكال التدريب (العملي والنظري) حفاظاً على السلامه العامة.