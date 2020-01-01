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الليلة.. ترامب يعلن أنباء "هامة" من إدارة الدواء بشأن كورونا

الأربعاء 18 مارس 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليلة.. ترامب يعلن أنباء "هامة" من إدارة الدواء بشأن كورونا


واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، لإعلان "أخبار مهمة"، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن فيروس "كورونا".

وقال ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إنه "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية لفيروس كورونا، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، فإن الأموال ستعود إليكم قريبا".

وأضاف أن هجوم "الفيروس الصيني" ليس خطأكم، سنكون أقوى من أي وقت مضى!".

​ووصل عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6496 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم.

وتسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على القطاعات المختلفة.

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