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قناة عبرية: إدخال مئات المعدات للكشف عن فيروس كورونا لقطاع غزة

الأربعاء 18 مارس 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إدخال مئات المعدات للكشف عن فيروس كورونا لقطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 العبرية بأن وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية سمحت اليوم الأربعاء بإدخال مئات معدات الحماية والمستلزمات الطبية للكشف عن فيروس كورونا إلى قطاع غزة.
 
وأوضحت القناة أن تلك المعدات الطبية تبرعت بها منظمة الصحة العالميةلقطاع غزة لمواجهة كورونا.
 
وذكرت أنه في الصباح أدخل إلى قطاع غزة المئات من معدات اختبار فيروس كورونا عبر معبر إيرز، بالإضافة إلى مئات الأدوات الواقية ونظارات للفرق الطبية.
 
وقال المنسق إياد سرحان إن "مدير التنسيق والاتصال مع قطاع غزة سيواصل العمل مع المنظمات الدولية ووزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة".

#معدات طبية #قطاع غزة #الصحة العالمية #اسرائيل #كورونا #غزة
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