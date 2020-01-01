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فرض الحجر الصحي لأعضاء باقليم رام الله والبيرة بعد زيارة بيت لحم

الأربعاء 18 مارس 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرض الحجر الصحي لأعضاء باقليم رام الله والبيرة بعد زيارة بيت لحم


رام الله / سما /

 أكدت حركة فتح اقليم رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء الاخبار المتداولة حول الحجر الصحي لأعضاء من لجنة اقليم رام الله والبيرة، بعد زيارتهم لمدينة بيت لحم وتقديم الدعم والمعونات الطبية لاهلنا هناك، فإن هذا الحجر احترازي.

وقالت الحركة في بيان لها، اننا في اقليم رام الله والبيرة نؤكد ان هذا الحجر المنزلي هو حجر احترازي فقط وذلك من أجل سلامتهم، وهو بطلب من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الى ان الوضع الصحي لاعضاء فتح جيد جدا، ولا داعي للقلق، وقد جاء هذا الحجز المنزلي الاحترازي بعد زيارتهم لمدينة بيت لحم لتقديم مساعدات طبية لاهلنا هناك يوم امس الثلاثاء.

#فتح #كورونا #الحجر المنزلي

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