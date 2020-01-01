الإغاثة الزراعية تطلق حملة تعقيم وتثقيف حول "كورونا" في نابلس

نابلس / سما /

أطلقت جمعية الإغاثة الزراعية في مدينة نابلس، اليوم حملة "التعقيم والتثقيف" من خلال لجان الحماية المجتمعية.

وبدأت الحملة في قرية تلفيت، بتعقيم الاماكن العامة والنوادي الرياضية والمساجد والأماكن العامة.

وقال منجد أبو جيش، مدير عام الإغاثة الزراعية، ان الحملة ستقوم بتعقيم كل الأماكن، وتقديم التوعية والتثقيف من خطورة انتشار وباء "الكورونا"، حيث يوجد 40 لجنة حماية في الضفة الغربية، منها 8 لجان في نابلس.

وأضاف ان الحملة انطلقت في محافظة نابلس بدءا من بلدة تلفيت، معربا ان امله بان تنجح هذه الحملة والاستمرار بالتعقيم بشكل مباشر والتثقيف من اجل منع انتشار الفايروس في المحافظة وفي فلسطين.

من جانبه، قال رئيس المجلس القروي محمود أبو عيشة ان هذه الحملة تشكلت بالتعاون ما بين المجلس القروي والإغاثة الزراعية، مبينا أن الحملة ستستمر طيلة الأيام القادمة بمساعدة ومساندة السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل خدمة أبناء الوطن.

وشكر أبو عيشة الإغاثة الزراعية وطاقمها على ما قدموه من مواد تعقيم للمجلس.

في نفس السياق، قال مسؤول ملف لجان الحماية المجتمعية في الإغاثة الزراعية أسد الكردي، ان الإغاثة أطلقت حملتها الأولى لمكافحة فايروس "كورونا" في بلدة تلفيت، وذلك ضمن الحملة التي تنفذها الإغاثة في محافظة نابلس والتي تستهدف القرى والتجمعات التي تعمل فيها الإغاثة الزراعية، وذلك من خلال التعاون مع لجان الحماية المجتمعية.

ولفت الى ان الإغاثة الزراعية عملت خلال السنوات السابقة على تأسيس لجان حماية في هذه التجمعات، لمواجهة مثل هذه المخاطر.

ونوه الى ان الحملة ستشمل قرى اخرى مثل بيت فوريك، وبيت دجن، وقريوت، وبرقة، وفروش بيت دجن، بالإضافة الى مناطق أخرى تنفذ فيها المؤسسة مشاريعها وضمن لجان الحماية المجتمعية التي شكلتها الإغاثة الزراعية في السنوات الماضية، والتي تساعد المجتمعات في الحد من المخاطر والكوارث الطبيعة والبشرية.