اتهام آية خطيب بـ"تجنيد أموال لدعم الإرهاب"

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة، إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، نسبت إليها "تجنيد الأموال لدعم الإرهاب وتمريرها إلى حركة حماس".

وقال المحامي بدر الدين إغبارية، من طاقم الدفاع عن خطيب، إن "آية خطيب لم تتواجد في قاعة المحكمة وإنما في سجن الدامون، وجرى تمرير الجلسة إليها عبر البث المباشر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحاكم لمكافحة انتشار وباء كورونا، مؤخرا".

وأضاف أن لائحة الاتهام المنسوبة إلى خطيب تضمنت "تقديم معلومات للعدو بهدف المس بأمن الدولة، التعامل والتآمر مع عميل أجنبي، تحويل أموال لدعم الإرهاب، محاولة تحويل أموال لدعم الإرهاب، الحصول على شيء بالغش، بادعاء أنها احتالت على المتبرعين لها وقامت بتحويل الأموال إلى حركة حماس. كما ادّعت أن خطيب ساعدت أطفالا يصنّف أهاليهم بالانتماء إلى حماس".

وأكد إغبارية أن "خطيب تنفي جملة وتفصيلا كافة المزاعم الموجّهة إليها، وتشدد على انخراطها فقط في العمل الإنساني والخدماتي للمرضى والمحتاجين وتحديدا الأطفال الفلسطينيين من الضفة وغزة الذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "خطيب كما تظهر الأدلة عملت على تحويل أموال التبرعات التي جمعتها من أهل الخير إلى حساب المستشفيات وأن الفائدة كانت تعود على الأطفال والحالات المرضية التي تابعتها فقط، دون تدقيق في مسألة الانتماء الفصائلي لأهاليهم لأن الحديث يدور عن خدمة إنسانية من الدرجة الأولى. وقدّمت في إحدى المرات دعما ماديا لشخص يهودي التقت به في أحد المستشفيات وكان بحاجة إلى المساعدة والدعم".

يذكر أن خطيب تقبع في سجن الدامون وتتمتع بمعنويات عالية، وستعقد المحكمة المركزية في حيفا جلسة يوم 29 آذار/ مارس الجاري إذ ستجرى فيها كافة المداولات في ملف القضية.