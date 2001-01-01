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رام الله: توقيف 3 متهمين نشروا أخبارا كاذبة حول "كورونا"

الأربعاء 18 مارس 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: توقيف 3 متهمين نشروا أخبارا كاذبة حول "كورونا"


رام الله / سما /

أوقفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ثلاثة متهمين من محافظة رام الله والبيرة، نشروا –عمدا-أخبارا كاذبة حول انتشار فيروس "كورونا"، بموجب قرار صادر عن محكمة صلح رام الله، وبناء على طلب مقدم من النيابة العامة استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لغايات استكمال التحقيق معهم.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن المتهمين تم إحضارهم وإحالتهم إليها من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى توجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول وجود حالات في محافظة رام الله والبيرة مصابة بفيروس "كورونا"، دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة.

#النيابة العامة #رام الله #اخبار كاذبة #شائعات #كورونا

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