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"التنمية بغزة" تؤمن وجبات غذائية للمحجورين بالمراكز الصحية

الأربعاء 18 مارس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية بغزة" تؤمن وجبات غذائية للمحجورين بالمراكز الصحية


غزة / سما /

أمنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق والتعاون مع العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوفير وجبة غداء لكافة المحجورين في مراكز الحجر الصحي المنتشرة بالقطاع، وتم توزيع هذه الوجبات على كافة المراكز.

وقال مدير دائرة الجمعيات أسامة رف، في تصريح صحفي، إن هناك تنسيق مستمر بينهم وبين المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوفير ما يلزم للمحجورين في مراكز الحجر الصحي، مؤكداً على ان هناك تعاون تشبيك متواصل لإمكانية توفير الخدمة بشكل مستمر.

من جانبه، أوضح مدير مديرية غزة وائل الخور، أن طواقم الوزارة تعمل منذ، صباح أمس الثلاثاء، لتوفير ما يلزم هذه المراكز من أغطية وملابس ومواد تنظيف ووجبات طعام، لافتاً إلى أن وزارته تعمل ولديها طواقم في كافة مراكز الحجر الصحي وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير ما يلزم من مواد تنظيف وتعقيم وراحة لهم.

وعبر الخور، عن شكره الكبير لكل من ساهم في تقديم الخدمة من أجل حماية أبناء شعبنا الفلسطيني والحد من مخاطر هذا الفيروس.

#التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #الحجر الصحي #كورونا

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