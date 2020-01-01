  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه تتبرع بـ 700 ألف شيقل لدعم الأيتام في بيت لحم

الأربعاء 18 مارس 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه تتبرع بـ 700 ألف شيقل لدعم الأيتام في بيت لحم


بيت لحم / سما /

ثمنت وزارة التنمية الاجتماعية التدخل العاجل من قبل هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه بتخصيص حوالي 700 ألف شيقل لصالح الأيتام في محافظة بيت لحم.

ويأتي هذا التدخل لدعم صمود الأطفال الأيتام في ظل الاوضاع السائدة، وما تعانيه المحافظة جراء وباء "كورونا".

وتسلّم الشيك الرمزي لهذا المبلغ وكيل الوزارة داود الديك بالنيابة عن وزير التنمية الاجتماعية أجمد مجدلاني في مقر الوزارة ظهر اليوم من مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين، إبراهيم الراشد، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، ويأتي ذلك باطار خطة الطوارئ والتعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية الاماراتيه.

وثمن الدّيك هذا الدعم المهم الذي تقدمه الهيئة لصالح الشرائح المجتمعية المهمشة والضعيفة، وتحديداً الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، والحالات الاجتماعية، والأسر الفقيرة، بما يساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، ويسهم في توفير سبل العيش الكريم، وتحديداً في ظل حالة الطوارئ التي تمر دولة فلسطين عموماً ومحافظة بيت لحم على وجه التحديد.

وأشاد بالاستجابة العاجلة لهيئة الأعمال وتعاونها المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هذا الدعم المتواصل يسهم في التخفيف من معاناة الشرائح المجتمعية المستهدفة، مشدداً على أهمية التعاون والعمل من أجل رعاية الأيتام.

بدوره، أشار راشد إلى أن هيئة الأعمال الخيرية تعتبر أكبر كافل لأيتام فلسطين، حيث تكفل أكثر من 23 ألف يتيم من كافة المحافظات، معبراً عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والشراكة المتميزة ما بين هيئة الأعمال الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية والتي تؤكد هذه العلاقة على مصداقية وشفافيه الوزارة ودورها في خدمات الفئات الاجتماعية.

وأكد أن دور الهيئة يتعدى تقديم المساعدات النقدية والعينية للأيتام، إلى رعايتهم وأمهاتهم في الجوانب كافة من ناحية الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية وتنمية موارد أسر الأيتام وتنمية مواهبهم، ويتصدر العشرات منهم لوائح التفوق.

#التنمية الاجتماعية #الايتام #بيت لحم #هيئة الأعمال الخيرية #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

شركة "سانوفي" الفرنسية تعلن عن اكشتاف علاج لـفيروس " كورونا"

خبير إسرائيلي : محظور علينا اجتياح غزة خشية على جنودنا

بالتفاصيل .. تطور أعراض كورونا يوم بيوم ومتى تظهر لدى معظم المرضى!

وفاة القائد الوطني الكبير "الطيب عبد الرحيم"

الوضع في غزة قد يصبح كارثيا..الأونروا تطلق نداء عاجلا بقيمة ١٤ مليون دولار لمواجهة كورونا

ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين الى 44.. والحكومة تتجه لاتخاذ تدابير جديدة

الصحة بغزة تنفي وجود أي إصابات بفيروس "كورونا" المستجد في القطاع حتى اللحظة

الأخبار الرئيسية

بشار

موقع أمريكي: حماس في موسكو لإصلاح علاقاتها مع سوريا بواسطة روسية

"كورونا" : اسرائيل تغلق معابرها الحدودية مع مصر والأردن بصورة شاملة

m

اسرائيل : بروفيسور يستبعد وفاة اكثر من 10 اشخاص جراء "كورونا" او حصول كارثة

860x484 (6)

غزة: فصائل المقاومة تشكل طواقم لتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة كورونا

5e7165cc4c59b742967838c3

شركة "سانوفي" الفرنسية تعلن عن اكشتاف علاج لـفيروس " كورونا"