هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه تتبرع بـ 700 ألف شيقل لدعم الأيتام في بيت لحم

بيت لحم / سما /

ثمنت وزارة التنمية الاجتماعية التدخل العاجل من قبل هيئة الأعمال الخيرية الإماراتيه بتخصيص حوالي 700 ألف شيقل لصالح الأيتام في محافظة بيت لحم.

ويأتي هذا التدخل لدعم صمود الأطفال الأيتام في ظل الاوضاع السائدة، وما تعانيه المحافظة جراء وباء "كورونا".

وتسلّم الشيك الرمزي لهذا المبلغ وكيل الوزارة داود الديك بالنيابة عن وزير التنمية الاجتماعية أجمد مجدلاني في مقر الوزارة ظهر اليوم من مفوض عام هيئة الأعمال الخيرية في فلسطين، إبراهيم الراشد، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية أنور حمام، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي، ويأتي ذلك باطار خطة الطوارئ والتعاون المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الأعمال الخيرية الاماراتيه.

وثمن الدّيك هذا الدعم المهم الذي تقدمه الهيئة لصالح الشرائح المجتمعية المهمشة والضعيفة، وتحديداً الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، والحالات الاجتماعية، والأسر الفقيرة، بما يساعدها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، ويسهم في توفير سبل العيش الكريم، وتحديداً في ظل حالة الطوارئ التي تمر دولة فلسطين عموماً ومحافظة بيت لحم على وجه التحديد.

وأشاد بالاستجابة العاجلة لهيئة الأعمال وتعاونها المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هذا الدعم المتواصل يسهم في التخفيف من معاناة الشرائح المجتمعية المستهدفة، مشدداً على أهمية التعاون والعمل من أجل رعاية الأيتام.

بدوره، أشار راشد إلى أن هيئة الأعمال الخيرية تعتبر أكبر كافل لأيتام فلسطين، حيث تكفل أكثر من 23 ألف يتيم من كافة المحافظات، معبراً عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والشراكة المتميزة ما بين هيئة الأعمال الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية والتي تؤكد هذه العلاقة على مصداقية وشفافيه الوزارة ودورها في خدمات الفئات الاجتماعية.

وأكد أن دور الهيئة يتعدى تقديم المساعدات النقدية والعينية للأيتام، إلى رعايتهم وأمهاتهم في الجوانب كافة من ناحية الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية وتنمية موارد أسر الأيتام وتنمية مواهبهم، ويتصدر العشرات منهم لوائح التفوق.