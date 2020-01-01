المخيمات الفلسطينية في لبنان خالية تماماً من فيروس "كورونا"

بيروت /سما/

أكد أمين سر فصائل منظمة التحرير في المخيمات الفلسطينية بلبنان فتحي أبو العرادات، خلو المخيمات من أية إصابة بفيروس "كورونا".

وأشار إلى أنه تم الاشتباه فقط بحالتين وتم إرسالهم عبر الصليب الأحمر إلى مشفى الحريري الجامعي وأظهرت نتائج الفحص أنهما كانا قد أصيبا بانفلونزا عادية، وعادا إلى منزليهما.

وأضاف أبو العرادات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاربعاء، أنه تم الاتفاق في الاجتماع التنسيقي للفصائل الذي جرى أمس بمقر السفارة الفلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية ومدير عام "الأونروا" ومسوؤل الهلال الأحمر على تجهيز مشفيين في صور وعين الحوة تابعين لمنظمة التحرير استعداداً لاستقبال أي حالة قد تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المشفى الذي سيقام في صور سيتسع لستين سريراً ويتكون من طابقين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق ميدانية برئاسة الـ"أونروا"، من المؤسسات الصحية والطبية العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، ستكون مسؤولة عن وضع خطة عمل شاملة لمواجهة "كورونا" والتعامل مع تداعيات انتشاره من خلال تأمين أربعين لجنة للمتطوعين المدربين ستكون جاهزة خلال يومين.