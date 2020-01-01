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قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد

الأربعاء 18 مارس 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلن تقديم مساعدة مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة "كورونا" المستجد


الدوحة /سما/

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والذي جرى اكتشافه مؤخرًا في مدينة ووهان الصينية.

ووفقاً لقناة "الجزيرة"، فإن تميم وجه بتقديم مساعدات مالية عاجلة لفلسطين للمساهمة بجهود مكافحة تفشي "كورونا"، فيما لم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل حول المساعدة المالية.

وذكر أمير قطر الأسبوع الماضي، أنه ينوي تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني عبارة عن أجهزة ومعدات طبية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمواجهة فيروس "كورونا".

وحتى صباح اليوم الأربعاء، فقد جرى الإعلان عن تشخصي 44 حالة مصابة بـ"كورونا" في الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم.

#قطر #فلسطين #كورونا #مساعدة مالية #تميم بن حمد آل ثاني

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