موقع أمريكي: حماس في موسكو لإصلاح علاقاتها مع سوريا بواسطة روسية

سما / وكالات/

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن حركة حماس الفلسطينية تعتمد على روسيا لإعادة علاقاتها مع دمشق، ونقلت عن مصادر فلسطينية قولها إن تصريحات قادة حماس تجاه الحكومة السورية إيجابية، وقد تمهد الطريق لروسيا للتوسط بين الطرفين.

قال زعيم حماس إسماعيل هنية في 4 آذار / مارس إن حركته تدعم سيادة الحكومة السورية على جميع الأراضي السورية. وقال هنية في مؤتمر صحفي في موسكو إن النظام السوري والشعب السوري لم يقدموا سوى دعم كبير لحماس لسنوات عديدة.

وقال هنية ان "دمشق تمثل عمقا استراتيجيا للقضية الفلسطينية".

قال: "لقد كنا موجودين في سوريا منذ 10 سنوات، ولا يمكننا أن ننسى هذا التاريخ. لا توجد سياسة أو أي قرار من حماس للانخراط في القضية السورية، وأنا أنكر بشدة وجود أي مقاتل أو شهداء من حماس في إدلب، أو قبل [أحداث] إدلب، أو حتى في الثورة السورية. وأعرب عن أمله في عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا حتى تعود إلى ممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

مع اندلاع الحرب الأهلية السورية، تدهورت العلاقات بين حماس والنظام السوري. اختارت حماس موقفا محايدا في الصراع الداخلي السوري، وقفت إلى جانب الثورة السورية، وغادر قادتها دمشق في عام 2012، رغم أنهم كانوا موجودين في سوريا منذ عام 2001.

جاءت تصريحات هنية بعد أن اجتمع مع عدد من المسؤولين الروس في موسكو، وخاصة لافروف. وخلال الاجتماعات، عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن استعداد الحركة للعب دور في حل النزاع في شمال سوريا.

وقال مسؤول في السفارة الروسية في رام الله، طلب عدم الكشف عن هويته، للمونيتور، "إن لقاء هنية مع وزير الخارجية الروسي تطرق إلى العديد من القضايا الفلسطينية في الداخل والخارج، بما في ذلك الوضع في سوريا".

وأضاف المصدر أن حماس لم تطلب صراحة من روسيا التدخل لاستعادة العلاقات بين الحركة ودمشق.

وأشار المصدر إلى أن تصريحات قادة حماس تجاه النظام السوري إيجابية وقد تمهد الطريق لروسيا للتوسط بين الاثنين في المستقبل. هذا صحيح بشكل خاص لأن موسكو تقف على مسافة متساوية من دمشق وحماس. كما تنظر موسكو إلى الحركة الإسلامية كعنصر رئيسي في الساحة الفلسطينية منذ فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006.

قال المصدر إن النظام السوري منشغل بإعادة السيطرة على المناطق المتبقية تحت سلطة جماعات المعارضة المسلحة، وخاصة في شمال سوريا.

وتوقع أن تعيد دمشق النظر في علاقاتها الخارجية قريباً، بما في ذلك علاقات النظام مع حماس.

بعد انتخاب قيادة جديدة في عام 2017، اتبعت حماس سياسة الانفتاح وبذلت جهودًا لإصلاح العلاقات مع محور سوريا وإيران وحزب الله، والتي تدهورت خلال الحرب السورية، بالنظر إلى موقف حماس من الصراع الداخلي.

في السنوات الأخيرة، استعادت حماس حزب الله وإيران، الأمر الذي دفعها لاستئناف الدعم المالي والعسكري في مارس 2019، بعد عدة زيارات قامت بها قيادة حماس الجديدة لطهران.

قال القيادي في حماس، حماد الرقب، لـ "المونيتور"، إن حركته لا تعترض على أي قرار للمصالحة إلا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مؤكدًا أن العلاقات مع دمشق تعود منذ زمن بعيد والتي عبرت عنها حماس في أكثر من مناسبة واحدة تتمنى الهدوء والاستقرار في سوريا وبلدان أخرى في المنطقة.

وحول امكانية قيام روسيا بدور الوسيط لأي مصالحة بين حماس ودمشق، قال الرقب، "ليس لدي أي معلومات عن ذلك. نحن في حماس نفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام ".

وأضاف أن حماس لديها شبكة واسعة من العلاقات في المنطقة، حيث بذلت جهودًا للمساعدة في حل النزاعات في بعض الدول العربية، وخاصة في شمال سوريا. وقال رجب إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستفيدان من الصراع الدائر في الأراضي السورية.

بعد انتخاب قيادة جديدة لحماس في 2017، جرت محاولات للمصالحة بين حماس ودمشق.

لقد حاولت طهران وحزب الله وفشلت في استعادة العلاقات بينهما. إلا أن هذه المحاولات دفعت النظام السوري إلى تخفيف حدة خطابه ضد حماس.

قال عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية للمونيتور، إنه يتوقع المصالحة بين حماس وسوريا هذا العام. وقال "لدي علاقات جيدة مع العديد من الشخصيات في لبنان وسوريا، وكثير منهم يبذلون جهودا إيجابية لاستعادة العلاقات بينهما في الفترة المقبلة".

قال إياد القرا، المحلل السياسي المقرب من حماس، للمونيتور إن حماس ومسؤولين روس ناقشوا إمكانية المصالحة خلال اجتماعات موسكو، مشيراً إلى أن روسيا لديها ما يلزم للتوسط، نظراً لعلاقاتها الجيدة مع الجانبين.

تعتمد حماس على روسيا لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة العربية، بما في ذلك علاقات حماس مع دمشق، خاصة وأن النظام يسيطر الآن على معظم سوريا، ويهدف بمساعدة روسيا إلى استعادة الشمال.